Detartrajul profesional: cand, cum si de ce

Pentru a completa procesul de ingrijire dentara, doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, recomanda ca periodic sa fie efectuat si detartrajul, o procedura care ajuta la pastrarea dintilor si gingiilor sanatoase.

Gura este o parte cu totul speciala a corpului nostru: serveste la comunicarea verbala si non-verbala, la exprimarea emotiilor, este poarta de intrare pentru alimentele, lichidele si medicamentele care asigura functionarea intregului organism. Cu toate acestea, nu trebuie privita separat de restul corpului, deoarece s-a demonstrat ca afectiunile orale au o stransa legatura cu numeroase boli generale: diabet, boli cardiace, boli articulare etc., iar mentinerea sanatatii orale incepe prin curatirea in profunzime a acesteia: detartrajul.

„Detartrajul reprezinta o manopera stomatologica prin care sunt indepartate tartrul si placa bacteriana de pe suprafata dintilor cu ajutorul aparatului cu ultrasunete. Acesta disloca depozitele aderente subgingivale si supragingivale si este urmat, de obicei, de un periaj dentar si de procedura de air-flow: proiectarea sub presiune a unui jet de apa cu bicarbonat de sodiu, care are rolul de a indeparta toate resturile fine ramase pe dinti si eventualele coloratii superficiale”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

Realizarea detartrajului in mod periodic este fundamentala pentru a feri dantura de efectele negative pe care le provoaca placa bacteriana si tartrul. Acestea irita gingia producand sangerarea ei la periaj sau la contactul cu alimente mai dure, mascheaza unele carii si reprezinta totodata un rezervor de bacterii si toxine, in prima faza pentru zonele invecinate, dar si pentru intregul organism.

„Odata cu efectuarea detartrajului, imediat vizibile vor fi imbunatatirea aspectului estetic (dinti mai curati, un zambet mai alb si mai stralucitor). In unele cazuri, detartrajul poate ajuta la descoperirea unor carii si tratarea lor, insa mai putin constientizata este reducerea riscului aparitiei unor boli generale, a gingivitei si a parodontozei, care pot fi urmate de pierderea treptata a dintilor”, explica specialistul ortodont.

Cat de des trebuie efectuat detartrajul

In general, recomandarea specialistilor este ca aceasta procedura sa fie efectuata o data la 6 luni, dar este posibil ca frecventa detartrajului sa varieze de la o persoana la alta. Acest lucru se explica prin faptul ca depozitele de tartru se formeaza mai repede sau mai incet in functie de pH-ul si compozitia salivei fiecarei persoane, de masurile de igienizare aplicate acasa (periaj, folosirea atei dentare, dusul bucal) etc.

„Spre exemplu, pe masura ce o persoana inainteaza in varsta saliva devine mai groasa sau tartrul se formeaza mai mult decat de obicei daca mancam intr-o anumita parte. Alti factori care afecteaza formarea tartrului includ sarcina sau anumite medicamente. Daca exista vreun motiv din cauza caruia tartrul se se formeaza mai rapid, detartrajul ar trebui efectuat mai des, iar medicul specialist va sti sa recomande o frecventa potrivita pentru fiecare pacient in parte”, explica medicul ortodont.

Respectarea recomandarii medicului specialist si realizarea detartrajului in mod periodic este necesara deoarece daca sunt lasate neindepartate, depozitele de tartru se acumuleaza in cantitati din ce in ce mai mari, atat deasupra, cat si sub nivelul gingiei, producand in timp parodontoza. In plus, cu cat amanam mai mult detartrajul, cu atat creste sensibilitatea datorita inflamatiei gingivale produse de tartru si placa.

Cum se desfasoara procedura detartrajului

Detartrajul se poate realiza manual, cu ultrasunete sau ca o combinatie intre cele doua. Metoda veche de indepartare a tartrului cu ajutorul unor instrumente manuale ascutite prezinta riscul de zgariere a smaltului in zonele subtiri din vecinatatea gingiei, dar din fericire acest risc nu mai exista la metodele moderne.

Medicul dentist va incepe procedura printr-o examinare de ansamblu a cavitatii bucale, dupa care un dispozitiv de detartraj cu ultrasunete va fi utilizat pentru a elimina placa bacteriana prin intermediul unor vibratii. Vibratiile produse de ultrasunete rup legatura dintre acesta si smalt, suprafata dintelui ramanand intacta, ceea ce inseamna ca detartrajul nu afecteaza smaltul dentar, ci poate disloca doar depunerile de tartru. Tartrul acumulat sub nivelul gingiei este foarte aderent, iar indepartarea lui poate fi neplacuta, insa aplicarea de spray anestezic poate face detartrajul mai confortabil.

„Dupa detartraj, unele persoane pot prezenta o sensibilitate dentara si gingivala timp de cateva zile, insa aceasta va disparea pe masura ce gingiile devin mai sanatoase, pasta de dinti desensibilizanta si un antiinflamator ajutand la reducerea disconfortului”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

Asadar, detartrajul nu este daunator, singurul lucru care ar putea sa dauneze sanatatii dintilor fiind amanarea lui. Tartrul acumulat in cantitati din ce in ce mai mari produce retragerea gingiei si dezgolirea radacinii (parodontoza), astfel ca aceasta procedura minim invaziva de igiena dentara ar trebui realizata periodic, respectand recomandarile medicului specialist.