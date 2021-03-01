Условия игры на легальном сайте известного Вулкан Делюкс клуба онлайн

Легальный Вулкан Делюкс сайт запускается при помощи перехода по ссылке в системе поиска на компьютерах и мобильных гаджетах. В каталоге имеется более трехсот игровых симуляторов. Для авторизированных геймеров постоянно проходят соревнования и розыгрыши лотереи с крупным призовым фондом. У всех гемблеров имеется шанс выиграть накопительный джекпот клуба официального.

На официальном сайте Вулкан Делюкс официальный сайт казино есть тестовые режимы классических и новых игр различных компаний разработчиков. Все это без денежных вложений и без наличия профиля. Версия «Демо» дает шанс ознакомиться с правилами и особенностями разных автоматов игровых, без денежных вкладов. При активации пробных спинов есть возможность усовершенствовать личное игровое мастерство, попробовать разные тактики и подобрать индивидуальную тактику.

Регистрация в легальном игровом зале Вулкан Делюкс

Регистрация аккаунта в онлайн-клубе официальном занимает не больше десяти секунд. Это время необходим для заполнения анкеты для регистрации аккаунта и проверки адреса электронной почты. При условии, что у игрока имеется аккаунт в социальной сети или поисковой системе, можно использовать ее чтобы войти в учетную запись. Авторизированным пользователям доступны игра в игровые онлайн-автоматы с реальными вложениями, возможность принять участие в акционных событиях, привилегии программы лояльности и прочие платные услуги онлайн-клуба.

Внесение средств на игровой баланс

Для внесения денежных средств на баланс подходят виртуальные кошельки и карты, оформленные на пользователя. Осуществить денежный перевод есть возможность через терминал самообслуживания, интернет-банкинг или один из платежных сервисов, обозначенных в личном кабинете. Средства начисляются на игровой баланс в течение 1-60 минут. Если этого не случилось, следует написать в службу поддержки клиентов. Операторы разберутся в ситуации и помогут в решении проблемы.

Вывод денежных средств на портале официального казино Вулкан Делюкс

Выводить денежные средства, заработанные в ходе игровых сессий на реальные деньги, имеют возможность только авторизированные гемблеры с подтвержденным e-mail и полностью заполненным профилем. Чтобы подать запрос требуется:

Войти в персональный кабинет. Перейти во вкладку «Получить выигрыш». Прописать сумму для вывода. Указать нужный метод для вывода. Отослать информацию в отдел поддержки клиентов.

По истечению проверки на электронный адрес или телефон приходит сообщение с датой начисления средств. На обналичивание необходимо от двух суток до 1 месяца. Время зависит от величины прописанной на вывод денежной суммы. По лимитам на выплату для доступных систем для оплаты можно ознакомиться в разделе «Правила и условия».

Когда клиент обналичивает большую выплату, клуб легальный проводит повторную идентификацию. Игроку предлагается отсканировать реальные документы и отправить их на электронную почту официального онлайн-клуба.

Работники Вулкан Делюкс онлайн-клуба сравнивают полученные данные с информацией в личном кабинете. Если расхождений не обнаружено, проверка считается пройденой, и запрос отправляется в отдел финансов для выплаты. Преимущество на быстрое обналичивание выплат предоставляется клиентам с уровнями «Эксперт» и «Профессионал».