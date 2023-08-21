Pin Up Казино – Официальный сайт Пин Ап вход на зеркало

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Pin-up

Рабочее зеркало

Мобильное приложение

Регистрация

Казино

Ставки на спорт

Live Казино

Пинкоины и бонусы

Рулетка

Покер

Турниры

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Пин Ап Казино и БК – Официальный сайт

Актуальное рабочее зеркало

Обновлено: 15 минут назадpin-up зеркало вход

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Лицензионное казино

Простой ввод и вывод средств

Бонусы для постоянных игрок

Pin Up является одним из крупнейших брендов на рынке онлайн-казино и ставок и предоставляет свои услуги с 2016 года под лицензией Кюрасао. На их официальном сайте, в секции казино представлен выбор из 5000 слотов от лидирующих разработчиков. В секциях Линия и Лайв букмекерской конторы можно делать ставки на 50 различных видов спорта с выгодными коэффициентами.

Чтобы воспользоваться всеми возможностями сайта Пин Ап, необходимо зарегистрироваться и войти в личный кабинет. Всем новым пользователям гарантируется бонус – до 500 000 рублей на первый депозит, а также выгодная программа лояльности, еженедельные акции и розыгрыши.

Скачать приложение

.APK для андроид

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Общие сведения о Пин Ап

Адрес официального сайта

pin-up.casino

Оператор лицензии

CARLETTA N.V.

Запуск бренда Pin Up

2016 год

Штаб-квартира

Кипр (Лимассол)

Действующая лицензия №

8048/JAZ2017-003 Curaçao

Типы игр на сайте

Лайв казино, игровые автоматы, слоты, карточные и настольные игры (покер, баккара, блэкджек), TV игры, ставки на спорт, ставки на киберспорт

Провайдеры программного обеспечения

Igrosoft, 5MEN, Betsoft, Big Time Gaming, Endorphina, Evolution, Iron Dog Studio и другие

В каких странах работает

Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Азербайджан, Турция, Бразилия, Перу (всего более 30)

Валюты счета

RUB, KZT, UZS, UAH, TRY, BRL, USD, EUR (всего более 30)

Бонусы

125% на первый депозит, фриспины за регистрацию, бездепозитный бонус, промокоды, турниры

Программа лояльности

9 статусов с привилегиями для игроков (Pincoins)

Минимальный депозит

100 RUB

Минимальная сумма для разовой выплаты

1 000 RUB

Время вывод денег

до 24 часов

Методы внесения депозита / вывода средств

Visa, MasterCard, МИР, QIWI, Piastrix, Webmoney, криптовалюты (Bitcoin, Tether, Doge, Ethereum и др)

Поддержка клиентов

онлайн чат и телеграм канал

Бесплатный номер телефона

8 (800) 700-15-65

Email

support@pin-up.support

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Пин Ап Казино Официальный Сайт: Вход и Регистрация на сайте

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Гарантия

безопасности игроков

Техподдержка 24/7

Доступные бонусы и акционные предложения

Игровые автоматы

Отзывы

Максим

21.08.2023 в 11:34

Удобный сайт с быстрой регистрацией и приятными бонусами новым игрокам. Рекомендую казино Пин Ап всем новичкам

Оксана

22.08.2023 в 14:41

Долго искала надёжное онлайн казино с удобной системой пополнения и быстрыми выплатами. Остановилась на Пин Ап и не собираюсь искать другие альтернативы, так как по всем критериям всё подходит

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Степан

22.08.2023 в 18:07

Рекомендую казино Pin Up за его широкую линию слотов и крутые игры с живым диллером. Помогает расслабиться после трудового дня и получить массу приятных эмоций от игры в казино

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Максимально простой в использовании интерфейс, возможность наслаждаться популярными слотами с любого устройства, выгодные акционные предложение — за это гемблеры выбирают Пин-Ап казино официальный сайт уже не первый год. Пользователей радует огромный выбор игр, включая классические слоты и столовые игры, позволяющие взаимодействовать с живыми дилерами. Осуществив на Pin up casino вход каждый игрок сможет найти подходящее азартное развлечение.

Выгодные акционные предложения для новичков и постоянных игроков особенно оценят любители азарта. Фриспины, щедрый приветственный бонус, привилегии за активность – все это ждет игроков сразу после регистрации. Регулярно проводимые турниры и конкурсы значительно повышают шансы на выигрыш.

Гемблерам ведущим активный образ жизни, платформа Pin-up предлагает воспользоваться мобильной версией официального сайта. Теперь можно играть в любимые слоты с любого устройства в режиме 24/7.Сайт автоматически адаптируется под размер любого экрана, а игры могут загружаться даже при отсутствии доступа к высокоскоростному интернету.

Платформа Пин Ап заботится о финансовой безопасности пользователей и предлагает разные способы пополнения счета и снятия выигрышей. Гемблеры могут использовать как классические фиатные валюты, так и электронные деньги или популярные цифровые активы (Биткоин, Эфириум, Tether и т. д.). Все транзакции защищены современными шифровальными технологиями, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность финансовых операций. Помимо этого Пин Ап предлагает быстрые и удобные способы вывода средств, чтобы удовлетворить потребности игроков в оперативном доступе к своим выигрышам. Перед первым выводом придется пройти процедуру верификации, позволяющую обеспечить безопасность и защиту средств игроков от мошенничества.

Дата начала работы казино ПинАп казино

Проект стартовал в период повышенного спроса пользователей к интернет играм на удачу. История Pin Up казино началась в марте 2016 года, а уже в 2018 году платформа начала предоставлять услуги на территории стран СНГ. За несколько лет ПинАп официальный сайт вышел на вершину рейтингов онлайн казино благодаря стабильной работе, большому количеству захватывающих слотов и финансовой безопасности. Сегодня бренд продолжает активно развиваться, радуя азартных любителей новыми интересными вариантами развлечений.

География деятельности

Сегодня легальное онлайн казино Пин-Ап работает не только на территории СНГ, но и в других странах, таких как Турция, Казахстан, Великобритания, Германия, Испания. Пользователи могут наслажд латься яркими слотами и получать шансы на выигрыш независимо от места проживания. При этом работа Пин Ап казино в СНГ и некоторых других странах имеет свои нюансы. Местные законодательные требования могут ограничивать доступ на сайт гемблерам из ряда регионов. Проблема легко решается путем использования официального зеркала Пин Ап.

Лицензия и владелец Pin up casino

Владельцем Пин Ап казино онлайн является компания Carletta NV, которая демонстрирует прозрачность и подтверждает свою финансовую отчетность. Это является дополнительным подтверждением надежности платформы. Лицензия Pin up казино № 8048/JAZ2017-0003 выдана юрисдикцией Кюрсао. Это значит, что сайт предоставляет услуги на законных основаниях и пользователям не стоит переживать о своей финансовой безопасности.