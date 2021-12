Migranti, Salvini Contro Le Ong

Nelle ultime 72 ore quasi 200 migranti sono stati catturati da mezzi libici e riportati nelle prigioni. La nave Eleonore di Lifeline ha soccorso 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando a 43 miglia da Al-Khoms e, mentre erano ancora in corso le operazioni da parte del rescue team di Eleonore, una motovedetta libica «si è minacciosamente avvicinata al gommone, terrorizzando i naufraghi. Le persone sono tutte in salvo e la Eleonore sta facendo rotta verso nord alla ricerca di un porto sicuro per lo sbarco. Dalla nave gli operatori ribadiscono che «ormai i Comandi militari e i Centri di coordinamento europei non rilanciano le segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà, come sarebbe loro dovere fare, ma pare interloquiscano unicamente con le https://carovanemigranti.org/isole-canarie-55-persone-salvate-a-sud-di-fuerteventura/ autorità libiche». Una serie di comunicazioni scambiate con altre navi commerciali che transitano nella zona per fornire assistenza alle numerose piattaforme petrolifere hanno confermato che da settimane la strumentazione di bordo registra periodiche anomalie.

Da Sfax, la Marina ha fatto sapere di avere sventato un tentativo di partenza verso le coste italiane intercettando un peschereccio con 94 migranti dalle isole Kerkennah. Secondo il ministero dell’Interno di Tunisi si tratta di 56 tunisini e 38 persone di varie nazionalità africane, tra cui 14 donne. Le organizzazioni non governative aiutano i cittadini, tramite progetti di cooperazione internazionale, a difendersi da politiche e pratiche scorrette volute da governi e multinazionali che promuovono i loro interessi particolari. VARSAVIA. Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha ratificato un disegno di legge che impone un divieto di accesso nell’area di confine a giornalisti e operatori di organizzazioni non governative.

Dopo aver insultato, sanzionato, denigrato, diffuso fake news e veleno razzista, ora le ONG sono benvenute.Hanno indebolito la sanità pubblica.In Lombardia cominciano a scarseggiare posti in rianimazione. Chiederanno posti letto sulle navi Ong e aiuto ai migranti?VERGOGNA https://t.co/dqXZ51ME6b — Vittoria Castagna