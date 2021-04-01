Лучшие онлайн казино вы можете выбрать здесь: рейтинг и топ 10 игровых автоматов от TRUST

Найти честное казино среди сотен игорных платформ не так просто. Рейтинги онлайн казино в Интернете помогают подобрать хороший интернет-клуб и становятся инструментом мониторинга. У игрока появляется возможность следить за новыми акциями, турнирами и тратить деньги в клубах с максимальным процентом отдачи.

Каким рейтингам казино 2021 можно доверять?

Не каждая подборка клубов предлагает достоверные данные. Некоторые топы учитывают исключительно популярность заведений и строятся на отзывах пользователей. Это не дает полной картины:

Отзыв мог оставить непосредственно сам сотрудник заведения. Для онлайн-клубов – это хороший способ быстро набрать рейтинг, раскрутиться и привлечь новых клиентов.

Комментарии могли быть куплены. Это касается как положительных мнений, так и отрицательных. Последние покупают конкуренты, чтобы понизить рейтинг компетентного проекта.

Достоверным считает топ казино, где клубы постоянно меняются местами, а по каждому представлена подробная информация. В расчет берется бонусная политика относительно новых игроков, программа лояльности, набор турниров и лотерей, характеристики игрового софта.

Важно понимать и то, что честный топ казино не состоит только из новых игорных платформ. Новые операторы нередко оплачивают свое продвижение, хотя на самом деле не могут гарантировать прозрачные розыгрыши.

Три правила составления топов казино

Собрать, сравнить и классифицировать несколько десятков интернет-заведений не так просто. У каждого свои особенности, преимущества и недостатки. К тому же на первом месте всегда находятся предпочтения игрока.

Новички хотят начать играть на деньги в онлайн-клубе с минимальным депозитом и максимальным количеством стартовых бонусов. Для опытных гемблеров это ничего не дает. Профессионал скорее выберет опытное казино с прогрессивными слотами, чем клюнет на удочку новых площадок, где выиграть много не получится.

Эксперты гемблинг-индустрии строят свою статистику на следующем:

Наличие лицензии. Если у заведения нет сертификата от регулятора или эту информацию невозможно проверить, проект убирается из рейтинга онлайн казино на реальные деньги. Когда клуб работает без надзора со стороны регулятора, пользователь вполне наверняка окажется ни с чем.

Фирменные игровые автоматы и другие приложения. Провайдеры слотов, как и операторы клубов, проходят проверки. Если платформа состоит из фейковых аппаратов, наверняка и сертификат регулятора – это всего лишь подделка.

Вывод средств в течение 24 часов. В любом онлайн казино из рейтинга топ 10 получить выплату можно в течение суток. Клубы, обрабатывающие заявки неделями и месяцами, редко пробиваются даже в топ 50.

Какие гарантии дает лицензия?

Когда информации о лицензии на сайте заведения нет, это первый признак того, что игрока попытаются обмануть. Речь идет о следующих подводных камнях:

Оператор может менять отдачу видеослотов. Закупить аппараты от Микрогейминг, Иггдрасиль и других производителей администрация не может. Топовые студии предоставляют софт исключительно тем, кто зарегистрирован у регулятора. Сначала гемблеру дают выиграть, а после занижаются отдачу до максимума. Пользователь сливает прошлый выигрыш и новый депозит.

Владельцы заведения могут заблокировать профиль. Чтобы не портить репутацию, мошенники добавляют в пользовательское соглашение новые правила. Понятно, что гемблер об этом не уведомляется. Как только посетитель попытается вывести средства, касса сообщит о том, что учетная запись деактивирована.

Сайт интернет-клуба может попросту оказаться фейком. Проверить это легко через службу поддержки. Если чат не отвечает или игрок получает запрограммированные ответы, вероятно, никакого штата сотрудников у онлайн-казино нет.

Аналогичные проблемы возникают и у сертифицированных казино. Нюанс в том, что нарушение правил регулятора автоматически ведет к отзыву разрешения. Фейковые заведения могут работать и дальше и продолжать обманывать других игроков.

На что влияет служба поддержки?

Обратная связь в клубе важна для игрока. Вопросы и проблемные ситуации в заведениях с многотысячной аудиторией клиентов возникают регулярно. Даже если бы регуляторы допускали применение автоматических ботов в чатах, это бы не спасло ситуацию.

В сертифицированном заведении из топа 10 лучших онлайн казино в Интернете форма чата обслуживается отдельной командой сотрудников. Это помогает в следующем:

Быстро решать проблемы с выводом средств. Через внутренний чат можно уточнить статус транзакции и разобраться с тем, почему администрация не переводит деньги в указанный срок. Форс-мажорные ситуации случаются даже в брендовых заведениях.

Получать информацию по бонусам. Акции клубов сложны и включают массу скрытых моментов. Чат поддержки как раз и создан для того, чтобы консультировать новичка и рассказывать о правилах отдельных призовых функций.

Активировать индивидуальные промокоды. Лучшие онлайн казино поощряют пользователей за активность. Игроки получают купоны с фриспинами, а активируются эти прокрутки именно через общение с сотрудником клуба.

Как выводятся выплаты в топовых казино?

Еще один критерий, влияющий на положение интернет-клуба в рейтинге, это условия вывода средств. В лицензированных казино выплаты доступны не всем. Игроку нужно выполнить ряд условий:

Верифицировать аккаунт. В фейковых клубах играть можно даже без регистрации. В этом случае с вероятностью в 99% гемблер не получит ни копейки. Идентификация личности дает возможность защитить деньги игрока от мошенников и убедиться в том, что у посетителя нет второго профиля. Игра с двух аккаунтов запрещена в любом клубе из топ 10 лучших онлайн казино России.

Добраться до лимита и открутить депозит в х2. Лимит на вывод обычно составляет 300-500 руб, но и этого недостаточно. Администрация вводит систему комиссий. До 10% обязан оплатить тот игрок, который не отыграл зачисленный депозит в двойном размере. Это правило помогает операторам и регуляторам бороться с отмыванием денег.

Отыграть все бонусы. Принцип честных бонусов строится на том, что и гемблер, и оператор находятся в равных условиях. Когда администрация дает подарок клиенту, то накладывает на приз вейджер, который как раз и нужно отработать пользователю.

Что нужно знать о бонусах в казино?

Опции призовой программы – это один из определяющих факторов при составлении топов игровых автоматов и клубов. Причем не обязательно клуб с большим количеством подарков окажется на вершине рейтинга.

Эксперты оценивают следующее:

Характеристики приветственного набора. Если на старте новичкам выдается поощрение на депозит, фриспины и бездеп, клуб наверняка окажется в топ 3. Это значит, что гемблер может начинать играть с форой и с большой долей вероятности оказаться в плюсе.

Варианты еженедельных акций. Фриспины по выходным, постоянный депозитный бонус, регулярные лотереи укрепляют позиции площадки. Именно за счет бонусов выигрывается большинство джекпотов.

Элементы программы лояльности. Обычно интернет-казино предлагают до 7 ступеней лояльности. Увеличение рейтинга повышает отдачу по кэшбэку и помогает менять комп-поинты на реальные рубли по выгодному курсу.

Отдельно анализируются вейджеры. Клуб, предлагающий отыгрывать бонус-функции по отыгрышу в х70 и более, вряд ли окажется в рейтинге вообще, не говоря уже о топ 10. При таких условиях у клиента заведения практически нет шансов получить финансовый плюс.

Какой софт предлагают топовые клубы?

Следующий этап – это изучение рейтинга игровых автоматов. В клубах из топ 20 посетители найдут следующее:

Тысячи аппаратов. Операторы рейтинговых заведений сотрудничают с десятками студий. Витрина включает сотни позиций, а ориентироваться в слотах можно по вкладкам популярных, новинок и джекпотов. В каждом казино из топ 10 есть прогрессивные эмуляторы.

Десятки симуляторов настольных игр. Пользователь может отвлечься от слотов в приложениях с европейской и американской рулеткой, баккара и покером, блэкджеком, видеопокером.

Раздел с live-казино. Живое казино – это своеобразная новинка последних лет. В этих играх участвует реальный крупье, а розыгрыш призов проводится посредством трансляции в режиме реального времени.

Казино не попадет в рейтинг, если:

Аппарат поставляется от несертифицированного провайдера. Новые студии появляются ежегодно. Каждой нужно получить лицензию от того же регулятора. Фейковый софт можно редактировать и таким образом подстраивать проигрыши клиентов.

Автомата нет в каталоге производителя. Некоторые слоты копируются. Правда, идентично подделать трехмерную графику и спецэффекты невозможно. Если у аппарата нет серийного номера или он не похож на оригинальный, клуб добавляется в черный список.

Зачем клубы запрашивают верификацию игроков?

В рейтинге топ 10 ни в одном казино нельзя играть без подтверждения данных. Верификация проводится через передачу сканов паспорта. Эта процедура инициируется администрацией заведения с целью гарантировать для всех честные и равные условия игры:

После верификации гемблер не может создать второй аккаунт. Таких посетителей называют бонус-хантерами, их деятельность запрещена. Если бы игроки создавали по два аккаунта, они смогли бы активировать сразу несколько призовых опций, а это ставит других клиентов в проигрышное положение.

Когда к аккаунту привязан паспорт, банковская карта, мошенники не могут воспользоваться деньгами игрока. Вывести средства на чужие реквизиты не получится, даже если профиль был взломан.

Выплаты принимаются только у верифицированных пользователей. Администрация может следить за лимитом заявок на вывод и таким образом держать баланс банкролла. Иначе казна клуба попросту опустеет, а соответственно кто-то из гемблеров не получит свою выплату вовремя.

Пять советов по поиску казино в рейтингах и топах

Любому клубу из топ 20 можно доверять, но выбрать подходящее казино все равно не просто. Профессиональные азартные игроки всегда держат рейтинги под рукой. Это помогает следить за позициями заведений, вовремя приходить и уходить с отдельных площадок и тратить деньги только там, где клиентов действительно ждет большой куш.

На выбор интернет-клуба влияет следующее:

Казино находится в топ 5 по итогам нескольких месяцев. Стабильность – залог успеха. Это значит, что у заведения не возникает конфликтов с клиентами, партнерами, регулятором. В этом интернет-казино можно играть с крупных депозитов.

Клуб предлагает обширный стартовый пакет. Если хочется сразу играть на деньги с высокими шансами на победу, нужно пользоваться приветственными подарками. Когда заведение предлагает не только призы на депозит, но и фриспины, это становится преимуществом.

Онлайн-казино работает на рынке более 5 лет. Даже если проект опускался в рейтинге до 20-30 строчки, но предлагает свои услуги на протяжении многих лет, это говорит о честности.

У клуба есть эксклюзивные партнеры. К таковым причисляется любой крупный поставщик автоматов. Это может быть Микрогейминг, Иггдрасиль, НэтЭнт. На верхних строчках рейтингов традиционно находятся интернет-казино с разделом живых дилеров от Evolution Gaming.

Казино проводит щедрые турниры. Позволить себе проведение ивента с подарками в виде нескольких миллионов рублей могут только заведения с чистой репутацией.

Если онлайн-казино упало в рейтинге, это еще ни о чем не говорит. Операторы, как и игроки, следят за своими позициями, а поэтому, чтобы бороться с конкурентами организуют акции для клиентов и таким способ возвращают себе места в топе.