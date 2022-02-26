Кто поддерживает рашизм и что их ждет?
Azi in istorie
С первого же часа войны стало понятно, кто из российских лидеров мнений поддерживает рашизм — деструктивную идеологию, которая поддерживает идеи геноцида и попирает права человека. Все они — циничные прихвостни Кремля, которые сеют пропаганду и ненависть. Они против свободы, человеческого достоинства и суверенитета других стран. Они рады войне, разрушениям и смертям украинских детей.
Посмотрите внимательно на эти лица, и вы не увидите в них ничего человеческого. Они знают, что прямо сейчас в Украине гибнут люди от российских ракет, и они это празднуют.
Гражданские рашисты виновны не менее генералов
Хоть эти рашисты и не военные, они несут такую же ответственность за войну в Украине, что и каждый из российских солдат, офицеров и политиков вплоть до Путина. Они сеют пропаганду и зомбируют жителей России и весь мир своими опасными идеями о русском мире ценой геноцида других народов. Они говорят, что война — это мир, формируя информационный пузырь, в котором могут существовать только безмолвные рабы путинского режима.
Что ждет рашистов?
Последователи рашизма обречены на криминальную ответственность, финансовый крах и смерть. Мировые лидеры, международные организации и вся Украина сделают все возможное, чтобы поддержка рашизма стала на одну ступень с отрицанием Холокоста. Те, кого не убьют в Украине и не посадят в тюрьму в других странах, будут жить в новой Северной Корее — России после санкций — где они будут подыхать без лекарств и еды в одичавшем от бедности обществе.
СПИСОК РАШИСТОВ
- Тина Канделаки – Рашист
- Николай Басков – Рашист
- Олег Газманов – Рашист
- Кот Муар – Рашист
- Омар Курбан – Рашист
- Алла Давлатова – Рашист
- Анатолий Шарий – Рашист
- Ольга Занко – Рашист
- Маргарита Симоньян – Рашист
- Елена Север – Рашист
- Вячеслав Манучаров – Рашист
- Антон Коробко – Рашист
- Сергей Дзебань – Рашист
- Ида Достман – Рашист
- Владимир Жириновский – Рашист
- Владимир Машков – Рашист
- Надежда Бабкина – Рашист
- Маша Малиновская – Рашист
- Никита Джигурда – Рашист
- Татьяна Брухунова – Рашист
- Стас Костюшкин – Рашист
- Яна Рудковская – Рашист
- Елена Блиновская – Рашист
- Николай Расторгуев – Рашист
- Анастасия Волочкова – Рашист
- Дана Борисова – Рашист
- Анфиса Вистингаузен – Рашист
- Татьяна Навка – Рашист
- Юлия Чечерина – Рашист
- Matrang Алан Хадзарагов – Рашист
- Леван Тодуа – Рашист
- Оксана Марченко – Рашист
- Прохор Шаляпин – Рашист