Игровые автоматы City Life играть бесплатно Vulkancasinoclubs.Ru

Русалку придумали славяне, которые с помощью этого мифа пытались объяснить себе, почему люди, отправившиеся в лес, неожиданно тонули в местных болотах. Так и закрепилась за Русалками дурная слава. Но в нашем игровом автомате-гаминаторе Mermaid’s Pearl Русалка ”8211 добрая и красивая девушка, готовая поделиться морскими сокровищами с любым везучим игроком в интернет казино.

Морское путешествие в гости к Русалке начнется со знакомства с самой морской владычицей. Милая девушка с улыбкой встречает каждого игрока в игровой автомат онлайн Mermaid’s Pearl. Это дикий символ, а такой символ, как известно, обладает некоторыми особенностями. В частности, он выдает самый крупный коэффициент выплат, если составить пять диких символов в ряд. Пять Русалочек на активной линии слота, и ставка игроков возрастет на коэффициент х9 000. А еще с появлением Русалки в комбинациях других символов удваивает коэффициенты по выплатам. Вот такая она щедрая, наша Русалка.

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Русалка должна править не только морскими водами, но и местными жителями, например, Черепахами. Эти милые создания не плавают в одиночку, их часто сопровождают Раки. А вместе такие символы в игровом автомате-гаминаторе Mermaid’s Pearl создают комбинации с коэффициентом х750. Водятся в морях и разнообразные рыбки. Среди них самой редкой является Рыба-еж. Она совершенно прозрачна, поэтому разглядеть ее в морской воде сложно, но игрокам онлайн казино обязательно повезет, за такую рыбку можно получить вознаграждение х400.

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Рыбки и черепашки на дне морском, конечно, встречаются очень часто, но игрокам в игровой автомат онлайн Mermaid’s Pearl все-таки хочется найти что-то более ценное. Путь к Сундуку с сокровищами укажет добрая Русалка. Ну а сразу три Сундука на активной линии открывают игрокам казино путь к бонусной игре. Это fifteen фри спинов и мультипликатор 3х.

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Северное сияние в нашем умеренном климате фактически нереальное явление, а вот на Севере ”8211 это, скорее, закономерность, чем нечто особенное. Игровой автомат-гаминатор Polar Fox расскажет и даже покажет игрокам, как же выглядит ночная жизнь дальнего Севера, а еще познакомит с северными животными, отличающимися своим прекрасным мехом.

Песец ”8211 животное, относящееся в отряду куньих, несколько напоминающее лисицу. Летом это совсем незаметный зверек, а зимой он становится ‘красным флагом’ для браконьеров из-за своей красивой белой шубки. В игровом автомате онлайн Polar Fox от Gaminator Novomatic Песец встречается редко, ведь в обычной жизни он вынужден постоянно прятаться в снегу. Зато те игроки интернет казино, которым повезет встретить этого маленького зверька, останутся довольны, так как он ”8211 символ вайлд.

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Северные животные ”8211 в основном ночные жители. Например, Полярная Сова, она в игровом автомате-гаминаторе Polar Fox встречается не часто, так как и в реальной жизни увидеть ее проблематично.