Война между Россией и Украиной 2022 – Незаангажированная Правда

На момент публикации – на территории Украины, проходит уже 4-й день Военной интервенции со стороны Российской Федерации. Так называемая «военная спецоперация» в поддержку режима оккупированных ДНР и ЛНР – проходит на территории всей Украины. Это в свою очередь свидетельствует о том, что началась полномасштабная война между Россией и Украиной.

Данный материал, объективно осветит:

Причины эскалации конфликта.

Реальное положение дел на территории атакованного государства.

Разбор пропагандистских фейков.

В чем суть войны Украины и России 2022- краткая хронология

Война России и Украины 2022 – это продолжение конфликта, начатого Российской Федерацией в 2014-ом году, после проведения Европлощади, и полное непризнание её результатов.

Вплоть до начала 2022-го года – ситуация стагнировала. Однако, в начале 2022-го года, Владимир Зеленский – действующий президент Украины, выступил в Мюнхене с речью.

Данная речь, в дальнейшем была искажена и передана Российскими СМИ, с заявлением о том, что президент Украины пообещал сбросить на территории непризнанных ДНР и ЛНР «грязную ядерную бомбу».

Однако, в Мюнхенском обращении Владимира Зеленского не было такого, или схожего заявления.

На основании подобного Фейка, действующий президент РФ – Владимир Путин, принял решение о начале войны России и Украины февраль 2022.

Война с Украиной фейк или правда — основа конфликта.

Военные Действия Российской Армии на территории Украины, начались без объявления войны в 4:00 по Киевскому Времени.

Атака началась с проведения бомбардировок по военным, и стратегически важным объектам в первые часы с начала конфликта. В результате этого пострадали многие аэропорты и военные части. Имелись жертвы.

В дальнейшем, армия оккупантов из России начала осуществлять нападение в следующих направлениях: