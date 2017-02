Ma-ntorc la tine iar si iar?

Ce m-a trezit la viata? Romantismul, desigur. Mi-era dor de acele prime dati pe care le pierzi odata ce esti intr-o relatie indelungata. Le pierzi fara sa-ti dai seama, iti scapa printre degete cu toate ca la fiecare inceput iti spui ca nu vei mai permite asta, ca vei munci si vei reinvia flacara ori de cate ori e in pericol s-o stinga o briza.

Mi-era dor de acele frisoane si valuri de caldura ce te cuprind cand te atinge din greseala, de acele mesaje inocente (sau nu?!) care transmit de fiecare data un mesaj! Mi-era dor de acea “prima data”.

Si? Ce faci cand asta dispare? Cand lumanarea se stinge? Te indragostesti de acelasi om iar si iar? Te indragostesti de tine, te consumi, te aprinzi si te stingi ori de cate ori e nevoie pentru a te desavarsi? Te apuci si scrii, rememorezi fiecare moment si traire? E de ajuns?

Ne place sa flirtam, sa ne tachinam, sa radem, sa petrecem timp de buna calitate impreuna. Este coplesitoare emotia nodului in gat, a fluturilor din stomac sau a partidelor patimase de amor, devenim prea repede dependenti de adrenalina, de starea de euforie pe care ti-o ofera orice inceput de relatie in perioada de curtare. Dar este aceasta dragostea? Sau punem incorect semnul egalitatii intre pasiune si dragoste? Ne declaram prea repede indragostiti urmand a ajunge prea repede in statistici. Am uitat sa asteptam sa se nasca intai sentimentul si apoi relatia si-am ajuns sa luam prea multe decizii majore confundand iubirea cu nevoile noastre, cu emotiile puternice care ne suprind, cu pasiunea trecatoare sau dorinta sexuala.

Realitatea este simpla, oricat de dureroasa si greu de acceptat este, trebuie sa-i facem fata. Iesi si invata sa te indragostesti din nou si din nou si din nou si din nou. Fara teama. Explodeaza si consuma-te, aprinde-te si stinge-te de cate ori e nevoie pentru a te desavarsi!