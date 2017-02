5 sfaturi pentru un machiaj perfect la prima intalnire

Luna februarie este luna dedicata iubirii si reprezinta, in mod evident, perioada in care cuplurile isi celebreaza dragostea, iar cei singuri au mai multe sanse sa-si gaseasca sufletul pereche, astfel ca, aspectul fizic este mai important ca oricand.

Iata cateva sfaturi pentru un make-up de exceptie la prima intalnire oferite de specialistii Life-Care® Romania.

1. Un ten sanatos, este un ten frumos

Utilizarea cu regularitate a unor creme hidratante, va oferi tenului un aspect sanatos si il va face sa arate impecabil, indiferent de make-up-ul ales. Astfel, cu cat pielea arata mai bine, cu atat produsele de make-up vor putea fi intinse cu usurinta, iar efectul final va fi cel scontat.

2. Nuantele de rosu trezesc pasiunea

Nuantele de rosu, in diversele lor forme, sunt alegerea ideala, pentru luna indragostitilor. Astfel, alegerea unui ruj rosu spre exemplu, pentru o cina romantica, fie ea si in regim de prima intalnire, poate fi alegerea ideala. Rujurile Biotissima® au in componenta lor pigmenti intensi si o textura cremoasa, care iti fac buzele seducatoare si irezistibile. Astfel, rujul Biotissima®, in nuanta de rosu profund, 35 lei, poate face diferenta, la prima intalnire. Datorita untului de cacao organic, a uleiului de ricin, dar si a uleiului de masline organic, rujul Biotissima® ofera hidratare profunda si un aspect de invidiat.

3. Ochii conturati sunt oglinda sufletului

In luna februarie, luna indragostitilor, femeile fac eforturi sa arate impecabil. Prima intalnire insa, in cazul doamnelor singure, le poate da batai de cap si pot exagera in anumite privinte, atat in ceea ce priveste make-up-ul, cat si in alegerea vestimentatiei.

Nuantele de rosu pe buze starnesc intotdeauna pasiunea si sunt, de cele mai multe ori, atribuite femeilor puternice si independente. Buzele rosii cer insa ca make-up-ul din zona ochilor sa fie unul simplu si discret, fara foarte multe culori. Specialistii in make-up recomanda un make-up simplu, dintr-o dunga fina de tus, pentru a nu incarca pleoapa. Tusul negru de ochi Biotissima®, 38 lei, poate fi alegerea ideala, intrucat are o pensula extrem de usor de utilizat care ofera precizie maxima, fara prea mare bataie de cap.

4. Consolidarea make-up-ului – rezistenta garantata

Consolidarea make-up-ului este un pas extrem de important, mai ales ca prima impresie, in cazul primei intalniri, va ramane mult timp, in mintea partenerului. Astfel, dupa realizarea make-up-ului, este necesara aplicarea unui strat subtire de pudra, care va fixa intreg make-up-ul.

5. Perfecta, din cap pana-n picioare

Prima intalnire este, de obicei, cea mai dificila, si implica de cele mai multe ori si foarte multe gesturi, astfel ca, mainile, joaca rolul principal. In general, oamenii folosesc mainile pentru a gesticula, pentru a explica, pentru a atrage atentia si, cum manichiura trebuie sa fie impecabila, lacul de unghii Biotissima® rosu inchis, 10 lei, este alegerea ideala, pentru un aspect perfect, din cap pana in picioare.

Un aspect impecabil, un vocabular adecvat si maniere ireprosabile reprezinta reteta de succes pentru intalnirile reusite, aflate in toi in luna februarie.

Produsele Biotissima® sunt certificate BIO, oferind astfel garantia beneficiilor importante aduse sanatatii tenului. A trai Bio inseamna a elimina din jur tot ceea ce este artificial, chimic sau procesat, astfel ca, un mod de viata organic reprezinta o alegere fireasca pentru cei ce vor sa-si schimbe viata. Cosmeticele Bio-organice sunt benefice nu numai pentru om, ci si pentru natura, producatorii de cosmetice organice incercand sa foloseasca ambalaje cat mai putine, si biodegradabile, pentru a nu dauna mediului inconjurator.