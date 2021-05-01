– популярное онлайн казино, которое полностью адаптировано под игроков из стран СНГ. Официальный сайт находится под управлением одноименной компании B.V., предоставляющей свои услуги на базе лицензии Кюрасао (действующая игровая лицензия зарегистрирована под номером 8048/JAZ2017-035). Многочисленных посетителей игорный зал привлекает качественным софтом и оперативными выплатами.

Для оформления сайта разработчики использовали контрастные цвета. Найти нужные данные на страницах помогает логичная структура меню. Основные ссылки на самые значимые ресурсы находятся внизу страницы. Здесь же предусмотрен переключатель языков. В нижней части страницы размещен фирменный логотип компании-регулятора с активной ссылкой на электронную версию документа. Основной офис владельца компании находится на территории Кипра. Точный адрес опубликован во вкладке «Contact Us».

Посетителям онлайн казино доступны игры ведущих производителей софта. Слоты запускаются прямо в браузере, не требуя загрузки дополнительного программного обеспечения. Они открываются и в мобильной версии сайта, которая поддерживается большинством современных телефонов.

Игровые автоматы в онлайн казино

На сайте собрано около 2 500 азартных игр, представленных 30 провайдерами софта. В списке поставщиков игровых автоматов встречаются следующие представители индустрии:

Belatra;

Amatic;

Booongo;

Endorphina;

Habanero;

Microgaming;

Playson.

Для удобства посетителей в клубе предусмотрена продуманная система фильтров. Она позволяет выводить на экран азартные игры по компании-производителю, популярности или дате добавления в каталог. Найти автомат по его названию игрок сможет в соответствующей поисковой строке, расположенной в правой части экрана.

Весь софт онлайн казино разделен на три вкладки пользовательского меню:

Слоты – самая внушительная по количеству группа развлечений, насчитывающая около 2 000 тайтлов;

Live-игры – настольные и карточные игры с участием профессионального крупье;

Столы – популярные и редкие версии рулетки, блэкджека, покера и баккары.

Клиент азартного заведения может выбрать игровые аппараты разных тематик и жанров, начиная от Дикого Запада, и заканчивая поисками сокровищ. Удачная ставка ждет пользователей и после выбора автомата, участвующего в розыгрыше прогрессивного джекпота. Разыгрываемая сумма может достигать 100 000 000 рублей.

Почувствовать себя гостем наземного зала пользователи онлайн казино смогут благодаря лайв-играм. Атмосферу реального клуба создаст участие в игровом процессе опытного крупье. Дилер находится в специально оборудованной европейской студии. Именно отсюда ведется в режиме онлайн видеотрансляция. Сайт игровой платформы предлагает гемблерам общаться с крупье и остальными участниками игры, делая ставки в таких популярных играх, как кости, рулетка, блэкджек, сик-бо, Колесо Фортуны или монополия. Софт в лайв-казино представлен производителями Vivo Gaming, Ezugi и Evolution Gaming.

Большинство игр запускается на бесплатные кредиты. Демонстрационный режим доступен всем посетителям сайта без регистрации. Спины в тренировочной версии осуществляются с помощью виртуальных монет. Они начисляются на демо-счет без ограничений. Нельзя воспользоваться бесплатной игрой только в лайв-разделе.

Карточные и настольные игры в онлайн казино представлены европейской и французской рулеткой (есть американская, zoom, а также другие версии игры), блэкджеком, Карибским и Техасским Холдемом, баккарой, числовыми лотереями и скрэтч-картами.

Дополнительные средства в casino получают участники турниров. Администрация клуба регулярно проводит розыгрыши. В некоторых мероприятиях могут участвовать только владельцы определенных статусов, предусмотренных программой лояльности: кэш-турнир на 1 000 000;

кэш-турнир для серебряных игроков;

кэш-турнир для бронзовых участников. Увидеть список актуальных розыгрышей можно в разделе «Турниры», который предусмотрен в лобби. Каждое мероприятие опубликовано на отдельной странице с подробным описанием участия. Ежемесячно участники турниров разыгрывают между собой $100 000. Для занятия первой строчки претендентам на победу необходимо активно играть в слоты, получая взамен наибольшие множители выплат. В зависимости от количества выигранных игроком денег или максимального значения множителя выигрыша, пользователь занимает определенное место в призовом зачете. Система засчитывает ставки на указанную в правилах сумму. Победителями становятся порядка 300 человек, которые продемонстрируют лучшие результаты.

Регистрация в онлайн казино казино принимает посетителей из всех стран, в том числе из Украины, России, Казахстана и Беларуси. Чтобы стать клиентом игорного ресурса, новичкам необходимо: Перейти на официальный сайт или рабочую копию игорного зала. Вверху главной страницы нажать кнопку «Регистрация». Указать телефон или е-мейл в соответствующем поле анкеты. Придумать и запомнить пароль для авторизации. Из выпадающего списка выбрать подходящий вариант валюты. Изучить и согласиться с правилами площадки. Наличие личного кабинета позволяет игрокам получить доступ ко всем услугам заведения. Зарегистрированные пользователи могут пополнить депозит, делать ставки реальными деньгами, активировать бонус и вывести выигрыш. Новичкам в личном кабинете необходимо указать персональные данные. Это номер телефона, язык интерфейса, свободный никнейм, ФИО, дата рождения, пол и адрес. В профиле предусмотрена возможность смены пароля и загрузка документов для прохождения верификации. При желании гемблер может подключить двухэтапную аутентификацию. Данная опция позволяет защитить аккаунт путем ввода шестизначного кода. Он доступен в специальном приложении для аутентификации. В личном кабинете предусмотрена возможность пополнения баланса и вывода средств. Во вкладке «История» отображаются все финансовые операции. После перехода в раздел «Бонусы» игрок увидит список доступных для активации подарков. Текущий статус гемблера отображается в одноименной вкладке. Здесь же указана сумма, которую должен потратить гемблер для перехода на новый уровень. В учетной записи находятся сообщения от администрации. При желании пользователь может задавать вопросы через форму обратной связи.

Мобильная версия казино Мобильная версия онлайн казино предназначена для игроков, которые предпочитают делать ставки с телефона. Ее интерфейс автоматически адаптируется под любые размеры экрана. Основные элементы управления были специально увеличены для обеспечения комфортной игры с сенсорного телефона. Мобильная версия сайта работает на любых известных операционных системах, вне зависимости от торговой марки и характеристик карманного девайса. Она автоматически загружается на экран телефона после перехода на сайт виртуального клуба. Мобильное казино предусматривает наличие всего функционала и позволяет посетителям запускать одним касанием экрана любые слоты, становиться участниками многочисленных турниров, активировать поощрения, пополнять баланс и выводить выигрыши. Играть со смартфона или планшета намного удобнее, так как ставки принимаются даже при использовании нестабильного интернета. Для игры в обход блокировки разработчики выпустили скачиваемую версию сайта. Она доступна для установки с 2019 года. Приложение можно скачать из App Store или Play Market. После его установки владельцы карманных девайсов избавятся от необходимости поиска рабочих зеркал и получат неограниченный доступ к азартным играм. Программа позволяет запускать слоты на демо-кредиты в режиме оффлайн и предусматривает наличие понятного пользовательского интерфейса, совпадающего с версией для ПК. Вне зависимости от скорости интернета, все страницы со слотами загружаются за 1-2 секунды.

Бонусы онлайн казино Бонусная политика казино рассчитана на новичков и постоянных клиентов. Новым пользователям предлагается приветственный пакет за прохождение регистрации счета и пополнение баланса. Постоянным клиентам портала доступен регулярный кешбэк и участие в программе лояльности. Актуальная информация о промо-предложениях регулярно публикуется в официальных группах в Telegram, Instagram и ВКонтакте. Чтобы не пропустить новые акции игорного заведения, администрация клуба рекомендует игрокам подписаться на рассылку уведомлений. Бездепозитный бонус за регистрацию Эксклюзивное промо-предложение представлено в казино в виде 140 бесплатных спинов. Бонусом смогут воспользоваться новые игроки, создавшие на сайте учетную запись. Для активации неоплачиваемых вращений требуется ввести в личном кабинете промокод «4LUCK». Он позволит единожды получить фриспины для топовых автоматов. Активировать начисленные системой вращения барабанов необходимо в течение 24-х часов, начиная с момента регистрации профиля. Бездеп состоит из двух частей. Первая в виде 100 неоплачиваемых спинов начисляется для слота Razon Shark. Вторая часть бездепозитного бонуса в онлайн казино представлена 40 фриспинами для слота The Dog House с функцией Megaways. Вейджер для выигрыша с неоплачиваемых вращений указан на отметке х30. Ограничения для максимальной ставки отсутствуют. Для отыгрыша подходят любые слоты, кроме лайв-игр. Чтобы выполнить вейджеровые условия, игрокам необходимо пополнить депозит. После отыгрыша вся выигранная сумма зачисляется на основной баланс и становится доступной для вывода. Приветственный бонус Новички в онлайн-казино получают к первому депозиту 100% надбавку. Чтобы стать участником данной акции, гемблеру необходимо перевести на баланс минимум 50 рублей. Сумма максимального вознаграждения ограничена 60 000 руб. Бонус начисляется с вейджером х35 и предусматривает ограничение максимальной суммы на вывод (х10). Поощрение зачисляется на бонусный счет и хранится отдельно от денежного баланса. Только после того, как гемблер потратит на ставки всю сумму депозита, он может использовать бонусные средства. Выигрыши с удачных ставок переводятся на бонусный счет и не могут выводиться до выполнения условий отыгрыша. Аналогичные требования касаются и самого бонуса. Пока игрок не выполнит отыгрыш подарка, призовые деньги нельзя вывести с игрового счета. Не отыгранные поощрения не накладывают каких-либо ограничений на вывод выигрышей с реального баланса. Однако после подачи заявки на получение выплат активные бонусы автоматически сгорают. Кешбэк Постоянным игрокам онлайн казино доступен кешбэк до 10%. Частичный возврат рассчитывается с учетом проигранных денежных средств, начиная с момента регистрации. Для расчета проигрыша берется разница между итоговой суммой ставок и полученными выигрышами. Когда выигранная сумма превышает общую сумму ставок, частичный возврат не начисляется. Выплата кешбэка происходит первого числа ежемесячно в автоматическом режиме. Частичный возврат рассчитывается по формуле: (от всех ставок отнимаются все выигрыши)х10%. Главное условие для начисления компенсации – сумма ставок больше суммы выигрыша за учитываемый отрезок времени. Отчетным периодом считается дата выдачи последнего возврата. Гости клуба могут отказаться от кешбэка в любой момент, воспользовавшись соответствующей вкладкой личного кабинета. В случае активации частичного возврата его сумма переводится на дополнительный счет, а все следующие ставки учитываются системой во время отыгрыша. Для вывода поощрения его необходимо отыграть с вейджером х5. Неактивный возврат остается доступным игрокам без ограничений по времени. Максимальная сумма вывода не может превышать значение х10. Программа лояльности Пользователи онлайн казино участвуют в программе лояльности. Она предусматривает дополнительные привилегии для постоянных клиентов. Игрокам, согласно потраченной сумме ставок, присваиваются определенные статусы, которые необходимо подтверждать ежемесячно. Чем выше уровень гемблера, тем больше возможностей для удачной игры он получает. В качестве привилегий выступают бонусы, увеличенный размер кешбэка, повышенные лимиты на вывод выигранных денег и другие преимущества. Статус Сумма ставок в течение месяца Новичок Присваивается автоматически Игрок 900 рублей Бронза 15 000 рублей Серебро 240 000 рублей Золото 480 000 рублей Платина 3 000 000 рублей Текущий статус пересматривается ежемесячно первого числа. Каждый раз поднимаясь в рейтинге, игрок будет получать доступ к новым турнирам с розыгрышем более крупного призового фонда, а также увеличивать максимальные лимиты на вывод средств.

Зеркало казино Если основной домен казино попал под блокировку, геймеры могут использовать официальное зеркало игровой платформы. Ограничение доступа возможно со стороны сотрудников РКН или поставщиков интернет-услуг. Нередко блокировка главного портала объясняется хакерскими атаками и техническими работами. Самое простое решение, позволяющее продолжить игру в автоматы, — переход на зеркальную страницу. Владелец игорного зала регистрирует десятки сайтов-двойников, имеющих аналогичный функционал, дизайн и список слотов. Зеркало – полноценная игровая платформа, которая полностью копирует список развлечений и возможности основного портала. Здесь можно войти в аккаунт под старыми учетными данными или зарегистрировать профиль. Рабочее зеркало Онлайн казино позволяет активировать доступные бонусы и быстро вывести выигрыш. Его единственное отличие от официального сайта – доменный адрес. В названии сайтов-двойников используются дополнительные знаки. Из-за постоянных блокировок альтернативных ресурсов администрация клуба своевременно информирует клиентов о регистрации новых зеркальных страниц. Чтобы узнать список рабочих ссылок, гемблерам предлагается: отправлять соответствующие запросы операторам лайв-чата;

подписаться на официальный телеграм-канал;

регулярно проверять содержимое электронной рассылки;

использовать выдачу поисковых систем;

подписаться на страницу игорной площадки в Instagram. Найденные веб-адреса рекомендуется добавлять в закладки. Таким способом игрок в любое время перейдет на незаблокированный сайт, чтобы продолжить игру в удобном формате.

Играть в игровые автоматы на реальные деньги в онлайн казино Чтобы играть в казино на реальные деньги, гемблерам необходим зарегистрированный профиль и стартовый депозит. Пополнить баланс посетители могут в удобной валюте. В списке доступных вариантов – рубли, гривны, доллары и евро. Для зачисления денежных средств на баланс необходимо: Зарегистрироваться/авторизоваться в личном кабинете. Вверху главной страницы нажать кнопку «Пополнить». Определиться с подходящим сервисом из предложенного списка. Указать сумму депозита в пределах доступных лимитов. Выбрать желаемую валюту. Кликнуть «Пополнить». После переадресации на страницу платежной системы подтвердить платеж. Для проведения денежных операций пользователям разрешается использовать банковские карты Visa, MasterCard, электронные кошельки WebMoney, сервисы Skrill, Neteller, а также смс-платежи. Размер минимального депозита составляет ₽50. Минимальная сумма вывода — ₽1 000. В онлайн казино действуют максимальные лимиты на вывод. Они находятся в пределах от $10 000 до $100 000 в месяц. Установленные лимиты действительны в будние дни. На праздники и в выходные максимум разрешается вывести со счета $2 000. Платежный метод Минимальная сумма Время пополнения Время вывода Visa 50 руб. 1-5 мин. 24 ч. Neteller 100 руб. 1-5 мин. 24 ч. Apple Pay 100 руб. 1-5 мин. 24 ч. Mastercard 50 руб. 1-5 мин. 24 ч. Skrill 100 руб. 1-5 мин. 24 ч. Web Money 100 руб. 1-5 мин. 24 ч. Заявки на получение денег обрабатываются в круглосуточном режиме. В среднем на один запрос уходит от пары минут до 24 часов, начиная с момента его подачи. Исключение – вывод средств в случае пополнения баланса через смс-платеж. В данной ситуации получить выигрыш гемблер сможет через три недели после пополнения. Если запрашиваемая сумма превысит $1000, требуется прохождение процедуры верификации. Она предусматривает отправку сканов/фото документов, которые удостоверяют личность владельца счета (идентификационной карты, водительских прав, паспорта). Все депозиты обязательно отыгрываются трижды перед подачей заявки на выплату. Выигрыши, которые были получены игроком с помощью депозитов, переведенных с банковской карты Mastercard, выплачиваются альтернативным способом. Он согласовывается с администрацией азартного клуба в индивидуальном порядке.

Безопасность в казино Вопрос безопасности для администрации казино стоит на одном из первых мест. За честной игрой и законностью приема ставок деньгами на сайте следит регулятор, который регулярно проводит проверки качества обслуживания. Владелец клуба со своей стороны делает все, чтобы персональные данные клиентов не попали в руки мошенников. В случае подозрения пользователя в мультиаккаутинге, сотрудники службы безопасности вправе инициировать проверку личности, запросив отправку дополнительных документов. Данная процедура занимает не более суток.

Служба поддержки Обратиться за помощью клиенты казино могут в любое время суток. Саппорт работает круглосуточно, а его сотрудники предоставляют компетентные ответы на вопросы пользователей. Консультанты службы поддержки расскажут, как верифицировать профиль, восстановить доступ в аккаунт, активировать бонусы или вывести выигрыши. Вопросы и претензии принимаются: через лайв-чат, запускаемый на любой странице сайта;

по многоканальному номеру телефона;

по электронной почте admin@.net;

в Skype – аккаунт -casino. С момента открытия владелец онлайн казино проделал огромную работу, которая позволила повысить уровень сервиса и качество предоставляемых услуг. – клуб, который посещают популярные видеоблогеры. К ним относятся Витус и Лудожоб. На своих каналах известные стримеры ведут стримы игровых сессий.