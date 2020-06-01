Нефункциональное тестирование Руководство по характеристикам, типам, требованиям

Obkio может обнаружить проблемы раньше пользователей, предлагает пользователям интеллектуальные уведомления и может помочь определить, где находится проблема. Убедившись, что все знают, какие инструменты тестирования и как их использовать, до начала нефункционального нефункциональное тестирование тестирования, снижается риск приостановки тестирования или повторного проведения тестов из-за недостатка знаний. Соберите вместе все технологии и инструменты, которые вы хотите использовать для проведения нефункционального тестирования.



Нефункциональное тестирование (Non-Functional Testing) является одной из ключевых областей тестирования программного обеспечения. Оно относится к тестированию не функциональных характеристик системы, таких как производительность, масштабируемость, надежность, безопасность, удобство использования и т.д. От функционального тестирования нефункциональное тестирование отличается тем, что оно не проверяет правильность работы функций системы, а скорее оценивает качество ее работы в целом. Обычно функциональное тестирование необходимо проводить до нефункционального тестирования, поскольку невозможно проверить надежность или производительность функций, которые вообще не работают. Нефункциональное тестирование является одним из последних этапов тестирования программного обеспечения перед тестированием принятия пользователем и окончательным выпуском продукта. Большинство способов тестирования программного обеспечения или приложений относятся к категориям функционального и нефункционального тестирования.

Что мы тестируем в ходе нефункционального тестирования?

Нефункциональное тестирование проводится для проверки нефункциональных параметров приложения. Параметры нефункционального тестирования никогда не проверяются перед функциональным тестированием. При разработке программного обеспечения лучше использовать комбинацию функционального и нефункционального тестирования для выявления разнообразных проблем и обеспечения высокого качества продукта. Автоматизация тестирования может помочь сократить время и затраты, но ручное тестирование все еще имеет свое место в процессе, особенно для тестирования на пригодность и проверки нетипичных сценариев. Автоматизированное нефункциональное тестирование проводится с помощью автоматизированных сценариев и инструментов тестирования. При использовании методов автоматизированного тестирования тестировщики могут проводить тесты в фоновом режиме, занимаясь другими задачами, после запуска автоматизированных тестов.



Внедрение тестов является невероятно важным фактором в процессе разработки программного обеспечения, начиная от того, чтобы быть компонентом всех тестов, до выявления множества дефектов, ошибок и проблем в схеме. Команда тестировщиков может создать продукт, который соответствует требованиям заказчика и предоставляет определенный сервис с помощью этого метода. Итак, в этой статье мы увидели, что такое нефункциональное тестирование, характеристики нефункционального тестирования, а также его типы и требования. Он включает в себя тестирование только нефункциональных требований, таких как производительность, безопасность, удобство использования, надежность и другие нефункциональные параметры. Нефункциональное тестирование — это тип тестирования программного обеспечения, который относится к различным аспектам программного обеспечения, таким как производительность, нагрузка, нагрузка, масштабируемость, безопасность, совместимость и т.

Улучшить производительность программного обеспечения

Таким образом, крайне важно найти правильные инструменты для определения того, функционирует ли ваше программное обеспечение должным образом. Наличие специализированной команды, состоящей из людей с детальным подходом к автоматизированному функциональному тестированию, является ключом к успешному тестированию. Вы захотите выбрать ориентированных на детали членов команды с нужным набором навыков для выполнения автоматизированного тестирования. Определение того, кто лучше справляется с ручным тестированием по сравнению со скриптовым и использование автоматизированных инструментов функционального тестирования, является ключом к успешному тестированию. Автоматизация функциональных тестов с помощью таких инструментов, как ZAPTEST, экономит время и усилия и позволяет пропустить меньше ошибок, чем при ручном тестировании.

Параметр определяет, насколько пользователь может полагаться на систему во время ее работы.

Указывает на проблемные места и даёт возможность взглянуть на ПО глазами реальных пользователей, получить практические рекомендации относительно контента, дизайна и навигации, исследовать удобность работы с приложением.

Библиотека Webix предоставляет настраиваемые виджеты, которые могут стать ценным дополнением к любому веб-решению.

При тестировании безопасности (тестирование на проникновение), необходимо проверить, насколько система устойчива к различным видам атак.

При использовании методов автоматизированного тестирования тестировщики могут проводить тесты в фоновом режиме, занимаясь другими задачами, после запуска автоматизированных тестов.

Здесь мы обсуждаем нефункциональные виды тестирования, требования, процесс и характеристики нефункционального тестирования.

Они обычно сильно отличаются от результатов функционального тестирования, которые часто более четкие, поскольку функциональные тесты просто проверяют, работает ли функция так, как должна, или нет. Это облегчает тестировщикам установление соответствия программного обеспечения этим требованиям во время тестирования и не оставляет места для интерпретации. Лучшие практики служат руководством для команд тестирования программного обеспечения, которые хотят улучшить процессы тестирования и привести их в соответствие с отраслевыми стандартами. После того как разработчики устранят все дефекты, обнаруженные на начальном этапе нефункционального тестирования, цикл тестирования можно начинать заново.

Функциональное тестирование и не -Функциональное тестирование

Это позволяет тестировщикам понять, может ли система восстанавливаться самостоятельно и уведомляет ли она пользователей соответствующими сообщениями об ошибках. https://deveducation.com/ может оценить, насколько хорошо приложение работает на различных мобильных устройствах, как быстро загружаются списки и как сильно влияет на производительность приложения, когда другие приложения работают в фоновом режиме. Как функциональное, так и нефункциональное тестирование может помочь нам понять, насколько хорошо работает приложение и адекватно ли оно выполняет свою работу. На этапе планирования тестирования ведущий QA составляет подробный план тестирования, в котором подробно описывается, что будет тестироваться, кто будет проводить тестирование, какие подходы, методы и инструменты тестирования будут использоваться. В этом случае тестировщики должны просто провести нефункциональное тестирование, чтобы оценить программное обеспечение по каждому параметру и затем сравнить их с ожиданиями.

Функциональное и нефункциональное тестирование происходят на разных фазах тестирования программного обеспечения, но оба вида тестирования обычно проводятся на этапе тестирования системы. Нефункциональное тестирование может помочь тестировщикам и разработчикам улучшить общую производительность программных приложений. Нефункциональное тестирование — это любой вид тестирования программного обеспечения, при котором проверяются нефункциональные аспекты сборки программного обеспечения. Нефункциональное тестирование относится к тестированию программного обеспечения, которое проводится для проверки нефункциональных аспектов программного приложения. Функциональное тестирование — это способ проверки программного обеспечения или приложений, чтобы убедиться, что они работают так, как должны. Существует большое разнообразие инструментов автоматизации функционального тестирования.

SonarQube — это инструмент тестирования безопасности с открытым исходным кодом, который может автоматически анализировать код для обнаружения ошибок и уязвимостей. Написанный на Java, SonarQube можно использовать для анализа кода на более чем двадцати различных языках программирования, а чистый интерфейс системы позволяет легко обнаружить проблемы, которые могут стать причиной уязвимостей в системе безопасности в будущем. Obkio — это инструмент для тестирования программного обеспечения, который помогает руководителям QA и менеджерам по тестированию определять приоритеты и классифицировать проблемы в зависимости от степени их серьезности.



Это снижает требования к тестировщикам в части знания языков программирования или конкретных аспектов реализации программного обеспечения. То есть нефункциональное тестирование направлено на проверку качественных характеристик продукта, которые могут быть измерены. Также нефункциональное тестирование может быть полезно при тестировании интерфейсов и взаимодействия между компонентами системы (интеграционное тестирование), тестировании совместимости (compatibility testing), тестировании доступности (accessibility testing) и т.д.